الفحوصات الطبية تؤكد جاهزية ” السومة ” لديربي جدة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية، عن جاهزية مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، لخوض مباراة ديربي جدة أمام نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت الفحوصات أن إصابة ” السومة ” لا تدعو إلى القلق عقب استبعاده من تشكيلة الفريق الأساسية في لقاء القادسية الماضي بعدما شعر بشد عضلي؛ حيث شارك في تدريبات معسكر منتخب بلاده خلال الأيام الماضية؛ بينما حرص المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي على تهيئة لاعب خط الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا بشكل أفضل وذلك عندما اجتمع معه بشكل انفرادي.

وعلى جانب آخر، أعلن مدرب الأهلي بابلو جويدي عن إغلاق تدريبات الفريق عن الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك رغبة في إبعاد لاعبيه بشكل كامل عن أي ضغوط ممكنة، والتفرغ التام للتحضير للمواجهة في سرية تامة.