حقيقة عرض الرئيس العراقي الوساطة بين المملكة وإيران

عادل الحربي(صدى):

كشفت الرئاسة العراقية حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عرض الرئيس العراقي برهم صالح الوساطة بين المملكة وإيران.

حيث نفت الرئاسة العراقية في بيان رسمي لها ما نشرته وسائل الإعلام، عن عرض طهران التفاوض مع المملكة، مبينة أن حمل الرئيس العراقي رسالة للرياض من نظيره الإيراني غير صحيح.

كما أشارت إلى ما قاله الرئيس العراقي في جولته الأخيرة، هو أن العراق لا تلعب دور الوساطة، وأنها نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى.