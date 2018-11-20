بالفيديو.. خبراء يكشفون حقيقة تأثر فلتر الهواء عالي الأداء في زيادة قوة السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يرى الكثيرون أن فلاتر الهواء عالية الأداء هي أرخص وأسهل طريقة لزيادة قوة السيارات، ولكن هل هذا صحيح؟

هذا هو السؤال الذي حاول خبراء في الهندسة الميكانيكية ، الاحابة عليه على اليوتيوب ، وذلك عبر مقارنة أداء فلاتر الهواء القياسية بأخرى رخيصة وعالية الأداء.

لعقد الاختبار، تم تركيب الفلاتر على سيارة من طراز سوبارو كروس تريك مع قياس معدلات القوة وعزم الدوران المتغيرة حسب كل فلتر عبر دينامومتر، إضافة لقياس التغير في مستويات التسارع الفعلي.

أتاحت النسخة المتسخة من فلتر الهواء القياسي كروس تريك من توليد قوة بلغت 158.25 حصان و186.08 نيوتن.متر من عزم الدوران، وعند تركيب فلتر هواء قياسي جديد نظيف بلغت القوة 160.10 حصان و186.33 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما مع استخدام فلتر هواء CarQuest الأرخص ثمناً من الفلتر القياسي، تبيّن تحقيقه لمعدل قوة 163.32 حصان و190.92 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وأخيراً، عند تجربة فلتر K&N عالي الأداء، تمكن المحرك من إطلاق قوة بلغت 164.42 حصان و193.24 نيوتن.متر من عزم الدوران، محققاً بذلك أفضل أداء من بين الفلاتر الثلاثة.

هذا وعلى الرغم من تحسين الأداء بالفعل، إلا أن معدل القوة مع الفلاتر عالية الأداء ازداد بفارق 2.74% فقط مقارنة بالفلتر القياسي، وذلك رغم سعره البالغ 50$ (187.5 ريال)، ما يعني أنه على الرغم من كون فلاتر الهواء تساعد على زيادة القوة بالفعل، إلا أنها نسبة ضئيلة للغاية وتأتي مقابل أسعار تُعد مرتفعة نسبياً.