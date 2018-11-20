بعد القبض على رئيسها.. أسهم ” نيسان موتور ” تتراجع

طوكيو(صدى):

انخفضت أسهم نيسان موتور، اليوم الثلاثاء، بنسبة 4.33% إلى 962 ين ” 8.5 دولار ” ، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 6%، عقب القبض رئيسها كارلوس غصن بسبب سوء تصرف مزعوم، كما تراجعت أسهم ” ميتسوبيشي موتورز ” التي يتولى رئاستها أيضًا بمقدار 52 ين أو 7.1% ، إلى 678 ين.

ومن جانبها، أوقفت السلطات اليابانية ” غصن ” لاتهامه بالتورط في مخالفات مالية، كما تعتزم ” نيسان موتور “عزله بعد ثبوت تورطه في ” سلوك مشين ” ؛ حيث قالت الشركة في بيان إن ” غصن كان يقلل من قيمة عائداته في الأوراق الرسمية “، كما أنها “عثرت على العديد من الأفعال الهامة الأخرى من سوء السلوك بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأصول الشركة.

وأوضحت الشركة قائلةً: ” تعتذر نيسان بشدة عن التسبب في قلق كبير لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا ” ؛ فيما يشغل ” غصن ” أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز؛ بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز الاستراتيجي.