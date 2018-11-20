يضم استشاريين من المملكة.. إنعقاد المؤتمر العالمي لطب العيون البصريات بالظهران

نايف السالم(صدى):

يعتزم مستشفى العيون التخصصي بالظهران إقامة المؤتمر العالمي مؤتمر الشرقية لطب العيون والبصريات (EOC 2018) من 24-26 نوفمبر 2018م الموافق 16-18 ربيع الأول 1440هـ بالتعاون مع قسم العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في فندق كمبنسكي العثمان- الخبر والذي سيكون بمشيئة الله تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

ويضم المؤتمر أكثر من 15 طبيب متحدث عالمي من أمريكا وبريطانيا والأرجنتين وأسبانيا والبرتغال ومصر والمجر ونخبة من الاستشاريين السعوديين والمقيمين في مجال طب العيون والبصريات.

كما يحوي المؤتمر معرضًا لعدد من الشركات الرائدة في أحدث تقنيات طب العيون وبرنامجًا علميًا حافلاً يهتم بكل ماهو جديد في تخصص جراحات القرنية والعيوب الإنكسارية والماء الأبيض، والماء الأزرق والأعصاب وعيون الأطفال والحول، والشبكية، وجراحة تقويم الحجاج وتجميل العين وتقويم البصر بالإضافة إلى عدد من الورش العلمية المكثفة مثل عملية إزالة الماء الأبيض وتشخيص وعلاج كسل العين وعمليات الحول والتهابات العنابية وصنع وتركيب الأعين الصناعية كما سيضم البرنامج ولأول مرة في منطقة الخليج ورشة علمية متخصصة في أحدث تقنيات زراعة القرنية(DMEK ) بالإضافة إلى عرض ڤيديوهات لعمليات عيون وبوسترات إلكترونية ومحاضرات موجهة إلى أطباء العيون حديثي الخبرة في التخصص.

من جهتها أكدت سعادة الدكتورة إيمان بنت عبداللطيف المُلا مدير مستشفى العيون التخصصي بالظهران أن هذا المؤتمر الفريد من نوعه في المنطقة سيكون دعامة للمختصين في مجال طب العيون والبصريات حيث المزيد من التقدم العلمي والتطور في إجراء أصعب وأدق العمليات الجراحية.

كما وجّهت الدكتورة إيمان المُلا شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله على رعايته المؤتمر ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وسعادة الدكتور صالح السلوك مدير عام الشؤون الصحية والعلاقات العامة بالمنطقة الشرقية على دعمهم الدائم وأثنت على ما قامت به إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى من تنظيم.

كما أكدت الدكتورة فاطمة بنت طارق الشملان مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى بأن هذا المؤتمر العالمي الذي تم التحضير له من عامٍ مضى سيكون له مردود وانعكاس إيجابي على كافة المشاركين وأن الأوراق العلمية المقدمة وورش العمل ستثري الكادر الطبي المتخصص في هذا المجال وسيساهم في تطوير برامج الزمالة والأبحاث العلمية التي ينفذها مستشفى العيون التخصصي بالظهران .