رئيسة بلدية أبحر بعد التعيين : أعرف ” بواطن الأمور ” وهذا أول ملف سأبدأ به

نايف السالم(صدى):

كشفت رئيسة بلدية أبحر الشمالية الفرعية سمر السلمي في أول تعليق لها بعد توليها منصبها الجديد ، أنها ستعمل على تلبية جميع إحتياجات الأهالي بالبلدية مشيرة إلى أنها تعرف ” بواطن الأمور ” لدرجة أنها لا تحتاج وقت لدراسة واقع المنطقة .

وأضافت ” السلمي ” في تصريحات لها أن بلدية أبحر الشمالية تعتبر بلدية مستحدثة، والأولوية ستكون بالتركيز على أعمال تأسيس البلدية

وقالت أن أول ملف ستباشره هو مكافحة التلوث البصري وتحقيق جودة الحياه ، لافتة إلى أن أمانة جدة نفذت بالفعل منذ بداية العام حملة شاملة لتحسين المشهد الحضري بمحافظة جدة ومن ضمنها نطاق بلدية ” ذهبان ” التي ستتعاون معها في هذا الشأن .