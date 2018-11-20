رئيسة بلدية أبحر بعد التعيين : أعرف ” بواطن الأمور ” وهذا أول ملف سأبدأ به
كشفت رئيسة بلدية أبحر الشمالية الفرعية سمر السلمي في أول تعليق لها بعد توليها منصبها الجديد ، أنها ستعمل على تلبية جميع إحتياجات الأهالي بالبلدية مشيرة إلى أنها تعرف ” بواطن الأمور ” لدرجة أنها لا تحتاج وقت لدراسة واقع المنطقة .
وأضافت ” السلمي ” في تصريحات لها أن بلدية أبحر الشمالية تعتبر بلدية مستحدثة، والأولوية ستكون بالتركيز على أعمال تأسيس البلدية
وقالت أن أول ملف ستباشره هو مكافحة التلوث البصري وتحقيق جودة الحياه ، لافتة إلى أن أمانة جدة نفذت بالفعل منذ بداية العام حملة شاملة لتحسين المشهد الحضري بمحافظة جدة ومن ضمنها نطاق بلدية ” ذهبان ” التي ستتعاون معها في هذا الشأن .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5702 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله اعمال تاسيس البلديه ماتكون على حساب الاعمال البلديه -سددي وقاربي-