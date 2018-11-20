تسريبات.. رونالدو وميسي وصلاح خارج القائمة المختصرة للكرة الذهبية

نواف السالم(صدى):

كشفت تسريبات خاصة لصحيفة ” ليكيب ” عن إستبعاد ” غريزمان ” مهاجم أتلتيكو مدريد و ” محمد صلاح ” مهاجم ليفربول و “رونالدو ” مهاجم يوفنتوس و ” ليونيل ميسي” مهاجم برشلونة ضمن القائمة من القائمة المختصرة للكرة الذهبية .

فيما نشرت الصحيفة أسماء الثلاثي مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وزميله في الفريق رافائيل فاران في نفس القائمة، لا أن هذه التسريبات لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن .

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة هذا العام من قبل المجلة الفرنسية بداية ديسمبر المقبل .