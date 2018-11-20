بالفيديو.. حلا شيحة: بهذه الطريقة أنقصت وزني دون ريجيم

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية حلا شيحة أنها استطاعت إنقاص وزنها بدون ” رجيم ” ، مشيرة إلى أنها ظلت شهر ونصف منها شهر ” رمضان ” بكنذا، وكانت تتناول الفواكه في السحور.

وقالت ” شيحة ” خلال لقائها ببرنامج ” صاحبة السعادة ” ، أنه يمكن لمن يريد إنقاص وزنه تناول ” المانجو ” ، والفكرة بعدد السعرات الحرارية التى يتم تناولها، أى 1500 سعر حرارى فى اليوم يتم تقسيمها فى اليوم.

كما ذكرت أنها كانت تتناول الفطار فى رمضان بدون أرز، مبينة أنها كانت تمارس رياضة ” الكارديو ” يوميًا، لشد عضلات الجسم.

وأضافت ” حلا ” : ” أنا بحب الأكل والمكرونة البشاميل ومحشى الكرنب شاطرة أوى فيه ” .