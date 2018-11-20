” زيدان ” هدف بايرن ميونخ القادم

ماجد محمد(صدى):

كشفت تفارير صحفية بألمانيا، أن بايرن ميونح وضع زين الدين زيدان كهدف رئيسي لتدريب النادي البافاري؛ وذلك من أجل خلافة المدرب الحالي نيكو كوفاتش، الذي يبدو أنه لن يُطيل المقام في النادي الألماني العملاق.

حيث يُعتبر ” بايرن ميونخ ” الفريق المناسب لـ ” زيدان ” ؛ وذلك من أجل مواصلة مسيرته التدريبية الناجحة، وحصد عدة ألقاب محلية وقارية مع العملاق البافاري في عالم الساحرة المستديرة.

حيث يوفر نادي بايرن ميونخ لـ ” زيدان ” البيئة المناسبة للنجاح في مهمته التدريبية، إذ يمتلك ” البايرن ” فريقًا يعج بلاعبين من طينة كبيرة في كل المراكز انطلاقًا من حراسة المرمى ووصولاً إلى خط الهجوم.

كما ستساعد إمكانيات ” بايرن ميونخ ” المالية ” زيدان ” ؛ بهدف إبرام صفقات كروية من العيار الثقيل، إذ لن يتردد النادي البافاري في فتح خزائنه المالية، وانتداب لاعبين يتناسبون مع فكر زيدان التدريبي.

ومن العوامل التي سيتسفيد منها ” زيدان ” أيضًا، هو تعطش ” بايرن ميوتخ ” لتحقيق الألقاب، خاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تغيب عن خزائن النادي البافاري منذ عام 2013، حيث ترجح لمسة زيدان السحرية وطموح بايرن ميونخ كفة الفريق للسير بعيدًا في هذه المسابقة وربما الظفر بها.