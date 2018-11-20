رغم خفض متوقع للإمدادات.. النفط يتراجع مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي

وكالات(صدى):

فقدت أسواق النفط الزخم اليوم الثلاثاء مع تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأمريكي مما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة أوبك.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 66.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش بانخفاض 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة عن سعر آخر إغلاق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.97 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4 بالمئة عن آخر تسوية.

وجاءت الانخفاضات عقب زيادات في الأسعار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار النفط نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل أكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات لاسيما من الولايات المتحدة.

وارتفع الإنتاج الامريكي بنحو 25 بالمئة هذا العام مسجلا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار الأسهم الآسيوية للهبوط اليوم الثلاثاء فضلا عن خسائر حادة لوول ستريت أمس.

وفي ظل القلق من أن يؤدي فائض الإنتاج الذي بدأ يظهر إلى انهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط أوبك من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.