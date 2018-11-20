6 أسباب تؤدي إلى العقم.. اكتشفيها
إن العقم لدى السيدات والرجال من أهم المشاكل التي تؤرقهم ، حيث أنه يتسبب في منعهم من تحقيق حلمهم بتكوين أسرة لطالما حلموا بها .
وأكد عدد من الأأطباء أن نحو ثلث حالات العقم تنجم عن اضطرابات لدى النساء ، والثلث الثاني من اضطرابات لدى الرجال ، بينما في الثلث الأخير من الحالات يكون الاضطراب لدى الطرفين، أو أن سبب عدم النجاح بالإنجاب لا يكون معروفًا إطلاقًا.
وفي هذا الصدد كشف مختصون عن 6 اسباب قد تؤدي للعقم لدى النساء :
– تلف قناة فالوب أو لا تعمل بكفاءة
– نمو النسيج الذي يبطن الرحم خارجه
– تكيس المبيض والاضطراب الهرموني
– تليف الرحم ” قد يكون غير سرطاني ”
– انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية
– البويضات قد لا تكون ذات كفاءة عالية
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