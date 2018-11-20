بالفيديو.. على جابر ونجوى كرم يشعلان مواقع التواصل بعيد ميلاد أحمد حلمي
أثار فيديو جديد يخص الفنان أحمد حلمي إعجاب جمهوره من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت المطربة نجوى كرم ومدير ومدير شبكة إم بي سي علي جابر ، وهم يحتفلان بعيد ميلاده .
ويعمل ” حلمي ” حالياً بالموسم الثالث من برنامج ” اراب جوت تالنت ” مع ثنائي لجنة التحكيم نجوى كرم وعلى جابر.
أما آخر أعماله السينمائية هي فيلم ” لف ودوران ” وشارك فى بطولته دنيا سمير غانم، صابرين، إنعام سالوسة، جميلة عوض، وآخرين، إخراج خالدد مرعى.
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