بالفيديو.. على جابر ونجوى كرم يشعلان مواقع التواصل بعيد ميلاد أحمد حلمي

بيروت(صدى):

أثار فيديو جديد يخص الفنان أحمد حلمي إعجاب جمهوره من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت المطربة نجوى كرم ومدير ومدير شبكة إم بي سي علي جابر ، وهم يحتفلان بعيد ميلاده .

ويعمل ” حلمي ” حالياً بالموسم الثالث من برنامج ” اراب جوت تالنت ” مع ثنائي لجنة التحكيم نجوى كرم وعلى جابر.

أما آخر أعماله السينمائية هي فيلم ” لف ودوران ” وشارك فى بطولته دنيا سمير غانم، صابرين، إنعام سالوسة، جميلة عوض، وآخرين، إخراج خالدد مرعى.