” الجوازات ” توضح حقيقة قرار منع دخول الخارجين نهائيا للمملكة
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله عن منع دخول الخارجين من المملكة بتأشيرة خروج نهائي لمدة 3 سنوات.
ووجه أحد الأشخاص تساؤلًا إلى الحساب الرسمي للجوازات على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” القرار الخاص بمنع دخول من خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي لمدة 3 سنوات!! هل القرار صحيح أم إشاعة؟ ”
وأجابت ” الجوازات ” مؤكدةً: ” أهلاً بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك. “
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني معناها اسلتكم قديمة ومكررة
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشاء الله نقلت الجوازات نقله نوعية سبحان الذي صخر لنا هذا يعني وسائل الاتصال صخر الله لنا الاتصال الاكتروني الوسائل الاكترونية ووسائل الاتصال سلاح ذو حدين الاستخدام الايجابي والاستخدام السلبي مجهود جبار ي جوده عالية مشكوره عليها بناء مستمر (والملفت لنظر ان الجوازات لم تجاوب على السؤال اكتف اين الخلل للبحث عن اجابة) والمثل عندالبدو ( نوم ياملا القوم) بدون كتشب
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 36 دقيقة
(والملفت لنظر ان الجوازات لم تجاوب على السؤال اكتف اين الخلل للبحث عن اجابة) تصحصيح املائي السؤال هو مطلعة اكتشف