” الجوازات ” توضح حقيقة قرار منع دخول الخارجين نهائيا للمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله عن منع دخول الخارجين من المملكة بتأشيرة خروج نهائي لمدة 3 سنوات.

ووجه أحد الأشخاص تساؤلًا إلى الحساب الرسمي للجوازات على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” القرار الخاص بمنع دخول من خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي لمدة 3 سنوات!! هل القرار صحيح أم إشاعة؟ ”

وأجابت ” الجوازات ” مؤكدةً: ” أهلاً بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك. “