السيرة الذاتية لأمين عام ” مسك الخيرية ” الجديد

حمود العنزي(صدى):

كشفت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك ” ، عن تعيين عضو مجلس إدارتها المهندس بدر الكحيل أمينًا عامًا للمؤسسة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، وشغل منصب سفير المملكة لدى المالديف من أغسطس عام 2015م وحتى نوفمبر 2018م.

وقبل تعيينه سفيرًا، عمل ” الكحيل ” لمدة 15 عامًا في العديد من الشركات العالمية والمحلية الكبرى، حيث شغل منصب العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للبيئة خلال الفترة من 2010 إلى 2015م، والمدير التنفيذي للمراجعة الداخلية والجودة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ” نادك ” خلال الفترة من 2006 إلى 2010م.

وعمل بدر الكحيل، رئيسًا لقسم التخطيط وتأكيد الجودة في شركة أيه بي بي العالمية خلال الفترة من 2001 إلى 2006م، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من الشؤون الخاصة لولي العهد ونادي الإبل ونادي الصقور، بالإضافة إلى عضوية لجنة الحوكمة في عيادة ولي العهد.

ومن الجدير بالذكر، أنه يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة كل من مؤسسة مسك الخيرية وجمعية الملك سلمان الخيرية للإسكان ومدارس مسك إضافة إلى ترأسه للعديد من اللجان.