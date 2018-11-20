اكتشفي فيتامين د الهام في أكثر حلوى يحبها الأطفال

برلين(صدى):

يوصي الكثير من الأطباء بتعرض طلك لآشعة الشمس لمساعدته على تكوين فيتامين د الهام في تكوين العظام والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ، إلا أن دراسة ألمانية حديثة كشفت أن حبوب الكاكو أو الشكولاته الغامقة قد تكون أكثر إفادة من آشعة الشمس لإحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامين .

ووفقاً لمجلة “إرنيرونج إم فوكس” الألمانية فقد كشف الباحثون توفر الفيتامين في الشكلاته الغامقة بكثرة مقارنةً بالشكولاته البيضاء مما يعني أن الفيتامين يرتبط أكثر بمسحوق الكاكاو .

فيما لفت الباحثون على عدم الإعتماد على الشكولاته وحدها ويمكن إحتساء كوب من الكاكاو الخام بجانبها بالإضافة إلى التعرض لآشعة الشمس .