تنبيه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظتي ميسان و الطائف تشمل مركزي الهدا والشفا، والأجزاء المجاورة لها .

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : هنا ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .