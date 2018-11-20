شرب الماء قد يؤدي إلى الوفاة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أطلق خبراء تحذيرات من الإفراط في شرب الماء، لافتين إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية، قد تؤدي إلى الوفاة؛ حيث أن الشخص البالغ يحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا، لكن الكلى يمكنها معالجة لتر واحد من الماء في الساعة.

وأوضح الخبراء أنه في حال عدم وجود متسع لأي كمية مياه زائدة، يتم تخزينها داخل خلايا الجسم؛ حيث يؤدي تخزين المياه داخل الجسم مع مرور الوقت إلى تضخمها، وتعرف هذه العملية باسم ” تسمم المياه “، وتقل من مستويات الصوديوم في الدم الأمر الذي يصعب على الجسم تنظيم ضغط الدم.

وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أنه إذا تم تخزينه في الدماغ فقد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، بسبب تركيبته غير المرنة، حيث تشمل أعراض تسمم المياه، الصداع والارتباك أو النعاس، ولكن إذا زاد الضغط، فقد يعاني المرضى من تلف في الدماغ، ثم يدخلون في غيبوبة، وقد تصل إلى الوفاة.