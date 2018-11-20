قتيلان وأربعة مفقودين في انهيار أرضي في البرتغال

لشبونة(صدى):

لقي شخصان على الأقلّ مصرعهما واعتُبر أربعة آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار أرضّي وقع أمس الإثنين في جنوب شرق البرتغال.

وقال قائد جهاز الحماية المدنية في منطقة إيفورا جوزيه ريبيرو في تصريح للصحفيين إنّ ” الضحيتين هما موظّفان في المحجر كانا في هذه المنطقة أثناء حدوث الانهيار الأرضي “.

وبحسب جهاز الطوارئ الطبيّة (إينيم) فإنّ الأشخاص الأربعة المفقودين كانوا على متن ” مركبتين مدنيّتين ” تسيران على الطريق حين انهارت في صدع يبلغ عمقه 50 متراً.