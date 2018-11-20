” بيتكوين ” تهوي دون 5 آلاف دولار.. أدنى مستوى في عام

وكالات(صدى):

هوت العملة الرقمية الأشهر ” بيتكوين ” إلى ما دون خمسة آلاف دولار، لتسجل أدنى مستوى في عام.

ووسط عمليات بيع قوية هبطت ” بيتكوين ” إلى 4961 دولار، قبل أن تعاود الارتفاع قليلا لتبلغ 5119 دولار بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة.

وتراجعت العملة الرقمية الأشهر بين العملات الافتراضية نحو 10.32 في المائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات دولار، في حين هبطت نحو 19.69 في المائة خلال أسبوع.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 16.924 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من 185.728 مليار دولار بنهاية أمس الأول، إلى 168.804 مليار.

واحتلت العملة الرقمية الأشهر ” بيتكوين ” المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بـ 89.27 مليار دولار، تليها ” ريبيل ” بـ 19.92 مليار دولار.

في حين جاءت ” إثيريم ” ثالثا بـ 15.98 مليار دولار، ثم “بيتكوين كاش” بـ 6.11 مليار دولار.

بينما احتلت ” ستيلر لومينز ” المركز الخامس من حيث القيمة السوقية للعملات الرقمية بـ 4.44 مليار دولار، ثم ” إيوس ” بـ 3.72 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، هبطت ” ريبيل ” نحو 4.46 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.49561 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار، في حين تراجعت 4.32 في المائة خلال أسبوع.

بينما انخفضت ” إثيريم ” نحو 13.99 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 155.03 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 2.44 مليار دولار، بينما هبطت 26.62 في المائة خلال أسبوع.

في حين تراجعت ” بيتكوين كاش ” نحو 13.34 في المائة، لتبلغ 319.73 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 279.04 مليون دولار، في حين هبطت 33.09 في المائة خلال أسبوع.

وهوت ” ستيلر لومينز ” نحو 10.06 في المائة، لتبلغ 0.23166 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 119.28 مليون دولار، في حين هبطت 14.69 في المائة خلال أسبوع.

في حين انخفضت “إيوس” نحو 12.32 في المائة، لتبلغ 4.1252 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.06 مليار دولار، في حين هوت 23.98 في المائة خلال أسبوع.

وبلغت تداولات العملات الرقمية نحو 18.719 مليار دولار.

يشار إلى أن العملة الرقمية ” بيتكوين ” تعد واحدة من أكبر الظواهر المالية في الوقت الراهن، ففي حين فجر ارتفاع قيمتها السوقية الصاورخي أواخر العام الماضي أحلام الثراء السريع لدى الكثيرين، إلا أن تراجع قيمتها خلال العام الجاري أثار المخاوف من انفجار فقاعة المضاربة الضخمة في هذه السوق وأدى إلى خفوت هذا حلم الثراء السريع ” مؤقتا “.

ويعود أساس العملة الرقمية ” بيتكوين ” إلى عشر سنوات مضت عندما نشر شخص مجهول الهوية متخصص في البرمجة المشفرة أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.