5 نصائح تساعدك في عقاب طفلك بطريقة لا تؤذيه نفسيا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تربية الأبناء من الأمور التي تشغل تفكير كل أم، حيث تحرص الأمهات على تربية الأبناء بشكل سليم، وذلك من خلال متابعة تصرفاتهم وتوجيههم ومعاقبتهم على الأخطاء، لكن هناك عقاب يؤذي الطفل ويسيء من سلوكه وعقاب يجعله الأفضل ويقومه.

ويقدم الدكتور محمد عبد الهادي استشاري مخ وأعصاب الأطفال، 5 نصائح تساعد في عقاب الطفل بشكل سليم لا يؤذيه نفسيا .

ومن هذه النصائح :

1- العقاب وقت ظهور السلوك وذلك لحدوث الربط بين السلوك والعقاب.

2- يجب أن يعرف الطفل سبب العقاب.

3- عدم العقاب على الفعل مرتين فالعقاب مرة واحدة فقط حتى لا تتكون أفكار سلبية في ذهن الطفل فيسوء سلوكه.

4- عدم العقاب بطريقة أكبر من حجم السلوك.

5- عدم تضارب المعايير، أي أن وقت العقاب على الأم والأب أن يتفقوا على العقاب وأن ما فعله الطفل خطأ حتى لا تضارب المعايير لديه ويرسخ بداخله أن السلوك السلبي هو الأفضل.