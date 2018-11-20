إبراهيموفيتش على ردار ريال مدريد بديلا لرونالدو
تسعى إدارة ريال مدريد تعزيز صفوفها بعد رحيل العالمي البرتغالي ” رونالدو ” وذلك بلتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي السابق ولاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .
و من المقرر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ضم ابراهيموفيتش و ذلك لتعزيز الصفوف بعد الأداء الباهت لخط هجوم الفريق منذ انطلاقة الموسم.
و كان ابرا ٣٧ عاماً قد انتقل إلى لوس أنجلوس مطلع هذا العام قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وسجل 22 هدفًا خلال 26 مباراة في الدوري الأمريكي.
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