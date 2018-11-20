مسؤول: خاشقجي توفى بسبب ” كتم النفس ” وفريق التفاوض تجاوز الصلاحيات
أكد مسؤول بالمملكة أن المواطن الصحفي جمال خاشقجي توفى نتيجة ” كتم النفس” بسبب خطأ فريق التفاوض الذي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف حينما حاول منع ” خاشقجي ” من رفع صوته وذلك وفق تقرير دولي .
ووفقاً لـ ” رويترز ” قال المسؤل أن الفريق اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، وأن فريق التفاوض مع خاشقجي استخدم العنف ، مشيراً إلى أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة .
وتابع أن الفريق قام بالتغطية على الحادثة نتيجة الإرتباك ، والمتهمون 18 شخص موقوف عن العمل الآن وقيد التحقيق
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5693 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتم نفسهم عاجل غير اجل-فرحوا العدو فينا وجعلونا حديث العالم-الله يحق الحق ويبطل الباطل-
زائر[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 37 دقيقة
يجب تطبيق حد الحرابة في العصابه ورئيسهم بالسيف الأملح ويصلبو في ميدان عام عبره لمن بعدهم.