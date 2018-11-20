خسائر الحوثي خلال أسبوعين.. مصرع مئات الحوثيين بينهم 25 قياديًا

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا للخسائر التي تتكبدها مليشيا الحوثي الإرهابية، سيطرت ألوية العمالقة وقوات المقاومة المشتركة ، بمساندة قوات التحالف العربي من السيطرة على مناطق ومواقع واسعة في عمق محافظة الحديدة اليمنية.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين على انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير ما تبقى من الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وصرح المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن العملية العسكرية انطلقت من عدة محاور، مسفرة عن السيطرة على مناطق واسعة، والسيطرة على كلية الهندسة ومحاصرة مدينة الصالح، بالإضافة إلى تحرير مدينة الأمل وجولة الشحاري ومطاحن وصوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وثلاجة الحمادي المركزية شرق مدينة الحديدة.

وكشفت إحصائية بعدد قتلى الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية في جبهة الحديدة ، عن مصرع مئات المسلحين الحوثيين بينهم 25 قيادياً .