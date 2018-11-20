سيدة تقتل شقيق زوجها المسن بعدما رفض إقراضها المال!

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية، على قتل شقيق زوجها السبعيني، بعدما رفض إعطائها بعض المال على سبيل الإقراض.

واستغلت السيدة وجود شقيق زوجها بمفرده، قائلة: ” كنت أحتاج للمال بصورة عاجلة، فتسللت لشقة شقيق زوجي المسن، الذي يقطن بمفرده بالمكان، وعندما طالبته بالمال رفض، وإندلعت بيننا مشاجرة، جذبته خلالها أرضا فسقط على جدران الشقة قتيلاً بسبب وهنه وضعفه ” .

وتابعت: ” وخرجت من الشقة بهدوء دون أن يشعر أحد، وتظاهرت بالحزن عليه عندما اكتشف ابنه الجثة في أول زيارة له، حتى لا يشك أحد في أمري إلا أن المباحث اكتشفت الواقعة ” .