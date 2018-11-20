حبل سارية علم ينهي حياة طفلة

أبوظبي(صدى):

شهدت الإمارات، واقعة وفاة طفلة ذات ثلاث سنوات، إثر التفاف حبل سارية علم في فناء منزل أسرتها حول رقبتها.

وكانت الطفلة تلهو بعيداً عن أنظار ذويها في منطقة القرية بالفجيرة، عند حدوث الواقعة.

وبوصول الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة ،تبين أن الحبل كان متدلياً من سارية علم في فناء المنزل عندما بدأت الطفلة باللهو به.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثة إلى ذويها.