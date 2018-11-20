توجه لاتخاذ قرار جديد بشأن محافظتي القنفذة والعرضيات
كشف إداري في إمارة منطقة الباحة، عن التوجه إلى ضم محافظتي القنفذة والعرضيات والمراكز التابعة لهما، لإمارة منطقة الباحة.
وأوضح المصدر أن هيئة الخبراء تدرس معاملة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشتملة على خطاب وزير الداخلية، بشأن هذا الطلب.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء رأت في توصياتها، إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء لدراستها بالاشتراك مع مندوبين من وزارات: الداخلية، والمالية، والصحة، والاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، ورئاسة أمن الدولة.
بر[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 57 دقيقة
أجل انتهت القنفذه والي معها المشاريع ولا غيره
محايد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 23 دقيقة
مستكثرين على القنفذة تبعيتها لمنطقة مكة المكرمة
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3562 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسب خبرتي في اللجان
المفروض يتم اشراك جهتين اضافيه ومهمه
وزارة التعليم و وزارة البيئه والمياه والزراعة