توجه لاتخاذ قرار جديد بشأن محافظتي القنفذة والعرضيات

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف إداري في إمارة منطقة الباحة، عن التوجه إلى ضم محافظتي القنفذة والعرضيات والمراكز التابعة لهما، لإمارة منطقة الباحة.

وأوضح المصدر أن هيئة الخبراء تدرس معاملة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشتملة على خطاب وزير الداخلية، بشأن هذا الطلب.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء رأت في توصياتها، إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء لدراستها بالاشتراك مع مندوبين من وزارات: الداخلية، والمالية، والصحة، والاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، ورئاسة أمن الدولة.