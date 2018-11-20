حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم ) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.