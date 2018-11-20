متربعة على القائمة.. تركيا تحتل المركز الأول في نشر الأخبار الكاذبة

أنقرة(صدى):

تربعت تركيا على صدارة قائمة دول العالم ،من حيث نشر الأخبار الكاذبة، وعدم ثقة مواطنيها في وسائل الإعلام المضللة.

جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة ” رويترز ” حول الأخبار الرقمية لعام 2018، والذي أكد على اعتماد تركيا على انتشار الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تحمل مضامين نظرية المؤامرة، والتي تهدف إلى توجيه الرأي العام بما يخدم السلطات.

وبجسب التقرير، فإن 49% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم تلقوا أخبارا مزيّفة من أجل أغراض سياسية، فيما لم ترتفع النسبة في ألمانيا على 9%، كما تبين دراسة رويترز أن 38% فقط من الأتراك يثقون في الأخبار التي تصدر في الصحف أو تبث على التلفزيون.

وتنتشر بين المواطنين الأتراك أخبار كاذبة ومضللة يتناقلونها عبر وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، ويعتقدون أنها صادقة، في حين أنها أخبار زائفة.

ومن جانبه، قال مراسل ” BBC ” في إسطنبول، إنه في دولة مثل تركيا، تنتشر نظريات المؤامرة يصعب التمييز بين الحقيقة والخيال، حيث تستخدم المعلومات من أجل مزيد من الاستقطاب.

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