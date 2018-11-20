متربعة على القائمة.. تركيا تحتل المركز الأول في نشر الأخبار الكاذبة
تربعت تركيا على صدارة قائمة دول العالم ،من حيث نشر الأخبار الكاذبة، وعدم ثقة مواطنيها في وسائل الإعلام المضللة.
جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة ” رويترز ” حول الأخبار الرقمية لعام 2018، والذي أكد على اعتماد تركيا على انتشار الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تحمل مضامين نظرية المؤامرة، والتي تهدف إلى توجيه الرأي العام بما يخدم السلطات.
وبجسب التقرير، فإن 49% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم تلقوا أخبارا مزيّفة من أجل أغراض سياسية، فيما لم ترتفع النسبة في ألمانيا على 9%، كما تبين دراسة رويترز أن 38% فقط من الأتراك يثقون في الأخبار التي تصدر في الصحف أو تبث على التلفزيون.
وتنتشر بين المواطنين الأتراك أخبار كاذبة ومضللة يتناقلونها عبر وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، ويعتقدون أنها صادقة، في حين أنها أخبار زائفة.
ومن جانبه، قال مراسل ” BBC ” في إسطنبول، إنه في دولة مثل تركيا، تنتشر نظريات المؤامرة يصعب التمييز بين الحقيقة والخيال، حيث تستخدم المعلومات من أجل مزيد من الاستقطاب.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 21294 ] نشر منذ 1 ساعة
لا غرابه ان تكذب حكومة اوردغان لانه من ضمن الكذابين والنصابين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58731 ] نشر منذ 16 دقيقة
اليست تركيا من ضمن البؤر التي يجتمع بها اشرار الخلق …؟؟
,, فهاهم الإخوان المفلسين وشراذم أراذل تجمعوا من شتى بقاع الأرض هناك ، لهم قنوات فضائيه وصحف ، وعصابات الإجرام والإرهاب ، وأشأم منهم المسؤولين يترأسهم قرد ( قردوخان ) ، فليس باالغريب ان تحوز تركيا على المرتبة الأولى باالعالم في الكذب والإجرام والنفاق والشقاق بين الشعوب ,, كيف لا .. ومفتيهم الكبير القرداوي …؟