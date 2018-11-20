بالفيديو.. هكذا رحبت أول سفيرة نوايا حسنة من ذوي الإعاقة بزيارة الملك للجوف
رحبت غلا عبدالله الشاعل، أول سفيرة نوايا حسنة من ذوي الإعاقة بالعالم، بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلى منطقة الجوف على طريقتها الخاصة.
ونشرت الشاعل مقطع فيديو لها عبر ” تويتر ” رحبت خلاله بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مؤكدة أن فرحة أهل الجوف بزيارتهما لا توصف، معربة عن سعادتها البالغة بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21294 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلا و سهلا بيك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يشفيك ..بس كمليها بغطاء الوجه سترنا الله وإياك في الدنيا والآخرة وجميع المسلمين…