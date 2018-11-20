بالفيديو.. هكذا رحبت أول سفيرة نوايا حسنة من ذوي الإعاقة بزيارة الملك للجوف

علي العنزي(صدى):

رحبت غلا عبدالله الشاعل، أول سفيرة نوايا حسنة من ذوي الإعاقة بالعالم، بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلى منطقة الجوف على طريقتها الخاصة.

ونشرت الشاعل مقطع فيديو لها عبر ” تويتر ” رحبت خلاله بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مؤكدة أن فرحة أهل الجوف بزيارتهما لا توصف، معربة عن سعادتها البالغة بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.