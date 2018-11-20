” هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب زوجها ؟ ” .. الإفتاء المصرية تجيب

أماني الغامدي(صدى):

طرح أحد الأشخاص سؤالا على دار الإفتاء المصرية، مضمونه : ” هل صحيح اذا غضب الزوج من زوجته لعنتها الملائكة حتى تصبح وماهو الحال اذا غضبت الزوجة من زوجها ؟ ” .

وأجاب المستشار العلمي للمفتي المصري، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مجدى عاشور ،على السؤال، قائلا: ” كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة حتى تصبح ولكن بشرط أن يكون مبرر غضبه قوي ويستحق الغضب، وكأنه يأمرها بطاعة وترفض أو ماشابه ” .

وأشار أمين الفتوى، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهلا في تعامله مع زوجاته، كما ورد الحديث الشريف : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت شيئا تابعها عليه ” ، مشيرا إلى أن كل زوج عليه ان يتبع رسولنا الكريم في تعامله مع زوجته.