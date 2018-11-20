إصابة خمسيني بـ ” كورونا ” في الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الصحة أمس الإثنين، عن تسجيل إصابة مواطن خمسيني في الرياض، بفيروس كورونا.

وصنفت وزارة الصحة عدواه بحالة أولية مكتسبة، موضحة أن المريض تحت العلاج.

ومن جانبه شدد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن على ضرورة اتباع إرشادات الحملات التوعوية التي تنفذها الصحة والزراعة والأمانات لمواجهة كورونا؟

وأشار إلى أنه لا يوجد تطعيم أو علاج محدد لكورونا الفايروسي، وأن المناعة الذاتية لها دورا في مقاومة تأثير هذا الفيروس.

ونوه بأن الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للتأثر بالأمراض، حيث إن الجهاز المناعي يكون غير مكتمل وفي طور التكوين عند الأطفال، ويكون ضعيفا عند كبار السن.