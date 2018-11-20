بسلاح أبيض.. ولي أمر يعتدي على معلمين لمنعه من اصطحاب ابنه قبل انتهاء الدوام

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمصر، واقعة اعتداء ولي أمر على ثلاثة معلمين، بالتطاول بالإيدي ،واستخدام سلاح أبيض.

وبدأت الواقعة بذهاب ولية أمر نفس الطالب، إلى المدرسة، لاصطحابه قبل انتهاء الدوام الدراسي، لكن المعلمة رفضت تسليمه.

واعتدت ولية الأمر بالسب والقذف والتطاول بالأيدي على المعلمة، لرفضها تسليم نجلها، ثم اتصلت بزوجها لتخبره بما حدث.

وجاء الأب متهجمًا على اثنين من المعلمين بالسلاح الأبيض ،متسببا لهم في إصابات تم إدراجها بالتقرير الطبي.

وتم إخطار الشرطة المصرية بالواقعة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.