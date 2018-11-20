بعد دقائق من تصريحات الجبير.. ” الملك وولي العهد خط أحمر ” يتصدر تويتر

حمود العنزي(صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وسمًا بعنوان ” الملك وولي العهد خط أحمر ” ،وذلك عقب دقائق من تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير، لـ ” الشرق الأوسط ” ،بشأن قضية جمال خاشقجي.

وتصدر الوسم قائمة التريند بـ ” تويتر ” ،إذ شارك مئات المغردين ،مؤكدين على كلمة الجبير، التي لجم بها الإعلام المُعادي ،الذي لازال يحاول محاولات بائسة للنيل من المملكة وقادتها مستغلين قضية خاشقجي.

وكان الجبير قد شدد في تصريحاته على أن المساس بقيادة المملكة العربية السعودية، هو مساس بكل مواطن، قائلا : ” قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولان المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت ” .

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