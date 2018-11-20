تفاصيل واقعة ضبط فتاة قاصر برفقة شباب يتعاطون المُسكرات في حائل

علي العنزي(صدى):

كشفت شرطة حائل ملابسات واقعة ظهور فتاة قاصر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل، بصحبة شباب داخل مركبة يتعاطون المسكرات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، إنه: ” تم القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو تم نشرها، أثناء تعاطيهم مواد محظورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تجاوز واضح للأنظمة ” .

وجرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكان البحث الجنائي قد رصد بث مقطع الفيديو المتداول، وحدد مكان التصوير، وتمكّن من القبض على جمیع من كانوا في المركبة.

يذكر أن الفتاة ظهرت في المقطع وهي تبكي في حالة انھیار تام، وتتناول مسكراً وتطلب من الشبان الموجودين معھا في المركبة إيصالھا لوالدتھا في الرياض.