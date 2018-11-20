ناقد رياضي: وجود تركي العمار في المنافسة على الأفضل آسيويًا أهم من فوزه

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، أن وجود اللاعب تركي العمار في المنافسة على جائزة أفضل لاعب آسيوي، أهم من فوزه.

وأوضح الجاسر، أن العمار قد لايفوز بالجائزة، لكن مشاركته شيء يدعو للفخر، قائلا : ” وجودنا في المنافسة هو الأهم بعد الغياب عن مثل هذه الجوائز ” .

يذكر أن تركي العمار قد ساهم في فوز الأخضر تحت 19 عامًا ،ببطولة كأس أمم آسيا، بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

وكان العمار لاعب خط وسط المنتخب ،قد أعرب عن سعادته بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا لهذا العام.

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