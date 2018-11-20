بالفيديو.. مواطنة تبحث عن صورة ولي العهد ” وين وليدي ؟ “
وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل مواطنة بعدما شاهدت صور ملوك المملكة، داعية لهم.
وظهرت المواطنة مبتهجة لرؤية الملك سعود -رحمه الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
ووثق المقطع تساؤل المواطنة عن صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، قائلة : ” وين وليدي ” .
وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل، مؤكدين أنها تمثل كل الأمهات السعودية، بدعائها للوطن وآل سعود، واعتبارها ولي العهد كإبن لها وأخ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58722 ] نشر منذ 58 دقيقة
أوفر ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21260 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا حليلها