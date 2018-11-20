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الجبير: الملك وولي عهده خط أحمر.. ومن يريد العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي

الجبير: الملك وولي عهده خط أحمر.. ومن يريد العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي
عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن العدالة ستتحقق لا محالة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي، قائلا : ” من يريد تحقيق العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي ” .

وقال الجبير في تصريحاته للشرق الأوسط: ” تحقيق العدالة في قضية خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبا دوليا ” .

وأضاف وزير الخارجية : ” نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بالأدلة ليتم إحالتها للمحكمة ” .

وشدد الجبير في تصريحاته على أن : ” الملك وولي عهده خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58722 ] نشر منذ 2 ساعتين

تسلم ويسلم منطوقك يامعالي الوزير ,, لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 21260 ] نشر منذ 26 دقيقة

كلام سليم يا معالي الوزير
الاتراك لا يملكون شي ليقدموه خابو وخاب مسعاهم

[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 25 دقيقة

نعم . العدالة والحقيقة ستظهران وإن طال الزمن وحاول المعطلون تعطيلها والتكتم عن الواقع. اللهم اجعل ترامب ينطق الصدق ولو مرة.

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