الجبير: الملك وولي عهده خط أحمر.. ومن يريد العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن العدالة ستتحقق لا محالة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي، قائلا : ” من يريد تحقيق العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي ” .

وقال الجبير في تصريحاته للشرق الأوسط: ” تحقيق العدالة في قضية خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبا دوليا ” .

وأضاف وزير الخارجية : ” نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بالأدلة ليتم إحالتها للمحكمة ” .

وشدد الجبير في تصريحاته على أن : ” الملك وولي عهده خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما ” .