الجبير: الملك وولي عهده خط أحمر.. ومن يريد العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي
أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن العدالة ستتحقق لا محالة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي، قائلا : ” من يريد تحقيق العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي ” .
وقال الجبير في تصريحاته للشرق الأوسط: ” تحقيق العدالة في قضية خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبا دوليا ” .
وأضاف وزير الخارجية : ” نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بالأدلة ليتم إحالتها للمحكمة ” .
وشدد الجبير في تصريحاته على أن : ” الملك وولي عهده خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58722 ] نشر منذ 2 ساعتين
تسلم ويسلم منطوقك يامعالي الوزير ,, لاهنت ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21260 ] نشر منذ 26 دقيقة
كلام سليم يا معالي الوزير
الاتراك لا يملكون شي ليقدموه خابو وخاب مسعاهم
abdul[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 25 دقيقة
نعم . العدالة والحقيقة ستظهران وإن طال الزمن وحاول المعطلون تعطيلها والتكتم عن الواقع. اللهم اجعل ترامب ينطق الصدق ولو مرة.