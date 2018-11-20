أبرز الزيارات الملكية للحدود الشمالية وما تركته من أثر في التنمية الاقتصادية

نايف السالم(صدى):

شهدت منطقة الحدود الشمالية منذ نشأتها زيارتين تاريخيتين لكلا من الملك سعود -رحمه الله- قبل 67 عامًا، والملك عبدالله -رحمه الله- قبل 12 عامًا.

وترتب على هاتين الزيارتين الملكيتين أثرًا عظيمًا في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وكان الملك سعود رحمه الله، قد التقى خلال زيارته منطقة الحدود الشمالية، بالملك حسين بن طلال ملك الأردن في عرعر، حيث أُجريت مباحثات بين الطرفين، تخللها زيارات ودية أخوية في مقار إقامتَيْهما حتى مغادرة الملك حسين في 20/ 5/ 1373هـ.

وتفقد الملك سعود ،أحوال المواطنين، ووقف على احتياجاتهم، وتوجه بعد ذلك إلى محافظة طريف ضمن جولته التفقدية -رحمه الله-.

وتشرفت منطقة الحدود الشمالية في 20 ربيع الآخر 1428 هـ بزيارة الملك عبدالله – رحمه الله- وأقيم بهذه المناسبة حفلا في قصر احتفالات الأهالي بعرعر.

ودشن الملك عبدالله خلال زيارته العديد من المشاريع التنموية التي أسهمت بدورها في انتعاش المنطقة.

ورعى الملك عبدالله- رحمه الله- حفل تدشين 44 مشروعًا تنمويًّا في المنطقة في مختلف القطاعات.

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