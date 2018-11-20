عمان تفوز في ودية البحرين بهدفين مقابل هدف

ماجد محمد(صدى):

فاز منتخب عمان، بقيادة حارس مرمى نادي الهلال ” علي الحبسي ” ، اليوم الإثنين، على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في المباراة الدولية الودية، التي جمعتهما ضمن الاستعادات لنهائيات كأس أمم آسيا 2019.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس آسيا في الفترة من ” 5 يناير حتى الأول من فبراير عام 2019 ” ، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

ونجح منتخب عمان، في افتتاح النتيجة بهدف عن طريق ” عيد الفارسي ” في الدقيقة 56، قبل أن يتعادل ” محمد الرميحي ” للبحرين، في الدقيقة 68.

وكانت المباراة في الطريق إلى النهاية، خطف منتخب عمان، فوزًا وديًا هامًا، في الدقيقة 90، عن طريق اللاعب ” جميل اليحمدي ” .