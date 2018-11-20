بالفيديو.. ” اليحيى ” يوضح القيمة التاريخية لجبل الطويق
قال الباحث الدكتور ” عيد اليحيى ” ، اليوم الإثنين، إن جبل الطويق الذي اتخذه سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، رمزًا لصمود الإنسان السعودي، كان قبل 35 مليون سنة تحت بحر التايس والذي كان أقدم بحر بالجزيرة العربية.
وأضاف ” اليحيى ” ، خلال لقاء له ببرنامج ” في الصورة المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، إن منطقة الطويق أيضًا كانت تطلق عليها قديمًا العارض اليمامة، كما هو الحال مع الرياض قديمًا وذلك لأنها كانت تصدر للعالم كله الحنطة، وذلك لأن أرضها كانت تنبت جميع أنواع القمح .
ما هي القيمة التاريخية لجبل طويق حتى يتخذه الأمير #محمد_بن_سلمان رمزًا لصمود الإنسان السعودي؟
د. #عيد_اليحيى يجيب
د. #عيد_اليحيى_في_الصورة@eidelyehya pic.twitter.com/MfxdCDmgmW
— في الصورة (@Fealsora) November 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58714 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلامك درر يادكتور عيد ,,
,,تفتح لنا صفحات من التاريخ والجغرافيا المندثره .. منك نستفيد ، بارك الله فيك ..