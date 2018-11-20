بالفيديو.. ” اليحيى ” يوضح القيمة التاريخية لجبل الطويق

علي القحطاني(صدى):

قال الباحث الدكتور ” عيد اليحيى ” ، اليوم الإثنين، إن جبل الطويق الذي اتخذه سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، رمزًا لصمود الإنسان السعودي، كان قبل 35 مليون سنة تحت بحر التايس والذي كان أقدم بحر بالجزيرة العربية.

وأضاف ” اليحيى ” ، خلال لقاء له ببرنامج ” في الصورة المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، إن منطقة الطويق أيضًا كانت تطلق عليها قديمًا العارض اليمامة، كما هو الحال مع الرياض قديمًا وذلك لأنها كانت تصدر للعالم كله الحنطة، وذلك لأن أرضها كانت تنبت جميع أنواع القمح .