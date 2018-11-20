” الأمن العام ” : تنبيه مهم لقائدي المركبات بالجوف

علي العنزي(صدى):

أعلن الأمن العام، اليوم الإثنين، عن تحويل سير المركبات من طريق الملك خالد بداية من تقاطع الملك خالد مع الملك عبدالعزيز (الدوار الشمالي، إلى كوبري لايجة، بمحافظة دومة الجندل.

واكد الأمن العام أن ذلك بدء من عصر يوم الثلاثاء الموافق 12–3–1440هـ وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 13–3–1440هـ.

وأوضح الأمن العام، منع الوقوف على جانبي الطريق وبالإمكان استخدام الطرق البديلة وهي طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله (مويسن)، طريق الأمير عبدالإله (الإقليمي)، طريق الأبراج.