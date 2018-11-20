” حساب المواطن ” يوضح لماذا لا يطلب المرفقات من جميع المتقدمين

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن لماذا يطلب المرفقات من بعض المتقدمين، والبعض الآخر لا.

وتفاعل حساب المواطن مع سؤال مواطنة عن سبب طلب الحساب للمرفقات من بعض المتقدمين للحصول على الدعم، فيما لا يطلبها من متقدمين آخرين.

وأجابت خدمة عملاء حساب المواطن على الحساب الرسمي على ” تويتر ” ، على الاستفسار: ” إن هذا يحدث بناء على البيانات المقدمة، وبحسب الحالة الاجتماعية والفئة العمرية سيتم طلب المستندات من الشخص في حال الحاجة لها عبر أيقونة إدارة المرفقات. “