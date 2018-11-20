بالصور.. أمن الطرق تحبط محاولات التهريب وتمنع المخالفين

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، من ضبط المخالفات المرورية والتصدي لعمليات تهريب كميات من المسكرات والحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة.

جاء ذلك ضمن أعمالهم اليومية من خلال منع دخول وخروج المتسللين والمخالفين والمهربين إلى مكة المكرمة.

وتمكن ” رجال أمن الطرق ” ، من ضبط المنافذ والطرق السريعة بمداخل ومخارج منطقة مكة المكرمة، وأسفرت الجهود المبذولة من ضبط الكثير من المخدرات المحظورة، والتي تسلم لجهات الاختصاص تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

والجدير بالذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، بدأت أمس بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان، على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن الإجراء يأتي في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية، وسعيًا للحد من الحوادث المرورية.