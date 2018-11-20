عشرينية تطلب الخلع بسبب الأسنان الإصطناعية

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بطلب الخلع من زوجها في محكمة الأسرة، بسبب كبر سنه وشعورها بالخوف معه، كما أنه يستخدم أسنان اصطناعية .

تعود التفاصيل عندما تعرفت الزوجة وتدعى أحلام صاحبة الـ 27 عامًا على زوجها هشام صاحب الـ 58 عامًا في عملها منذ سنوات، وتطورت علاقتهما ووقعت في حبه بعدما ساندها في أزمتها حيث كانت تنتمي لأسرة مفككة بعد انفصال والديها.

وروت الزوجة العشرينية مأساتها قائلة: ” أن والديها منفصلين، ووالدتها تزوجت عدة مرات حتى انفصلت في النهاية، كما تزوج والدها من أخرى ، فعندما تقابلت مع زميلها شعرت انه هو أملها الوحيد في تلك الحياة ” .

وتابعت أحلام أن والدها رفض هذا الزواج لكنها أصرت على موقفها وتزوجت وانتقلت معه لعش الزوجية، كما اكتشفت بعد زواج دام عام ونصف أن زوجها يحتاج للرعاية والاهتمام نظرا لكبر سنه.

وأكدت أنها تشعر بالخوف معه، مضيفة إنه يتناول منشطات جنسية، كما يستخدم طقم أسنان وعندما صارحته بالأمر وطلبت الطلاق، أهانها وضربها ومنعها من العمل.

وأضافت انها في النهاية لجأت لوالدها حيث تشاجر مع زوجها وأخرجها من المنزل، وتوجهت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع.