استمرارًا للصراع القائم راموس يتفاعل مع لوفرين بطريقته

نواف السالم(صدى):

رصدت الصحف الإسبانية، اليوم الإثنين، استمرار العداء بين الإسباني ” سيرجيو راموس ” مدافع ريال مدريد، ونظيره الكرواتي ” ديان لوفرين ” لاعب ليفربول، وذلك بعد قيام حساب ” راموس ” الرسمي بالإعجاب بصورة تتهكم من لوفرين على موقع ” إنستغرام ” .

يأتي ذلك ضمن فصول ” الحرب الإلكترونية ” بين اللاعبين، وأظهرت الصورة ” راموس ” حاملًا درع دوري أبطال أوروبا وأمامه ” لوفرين ” في حزن شديد، عقب نهائي البطولة في مايو الماضي حيث توج ريال مدريد على حساب ليفربول.

فيما شهدت الأشهر الماضية سجالًا بين لوفرين وراموس، بدأت عقب الإصابة التي تسبب بها راموس لـ ” محمد صلاح ” زميل لوفرين في ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه ” مدافع ليفربول ” لفظ مشين لقائد ريال مدريد، عقب المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك في بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” ، من غرفة الملابس.

واعترف ” لوفرين ” بأنه وجه لراموس ضربة قوية بالمرفق، وعقب المباراة نشر صورة وهو يرتقي للكرة عاليًا، بعد أن قام بضرب راموس على رأسه.

فيما علق راموس على ما قاله لوفرين، عندما أشار في بداية الأزمة: ” لن أجيب على لوفرين، الزمن كفيل بوضع الجميع في أماكنهم الصحيحة، ليس على راموس أن يرد على

لوفرين أو أي شخص يرغب في تصدر 3 أغلفة للصحف ” .

وأكمل ” راموس ” ، ” علينا أن نغلق الموضوع سريعًا، حتى يدركوا مكانتهم الحقيقية، وألا يتحدثوا عن الآخرين ” .