بالصور.. جولات رقابية لضبط الممارسات والمخالفات في عيادات الأسنان بالرياض

محمد السعران(صدى):

كثفت ” صحة الرياض ” جولاتها الرقابية لضبط الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان .

وأوضحت ” صحة الرياض ” أن أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي( القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة أو أنه منتهي، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وأيضاً تجاوز الإختصاص .

ولفتت ” صحة الرياض ” إلى أن العقوبات التي يتم ايقاعها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل لمائة ألف ريال للممارس و ١٥٠ ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

ويشار أن ” صحة الرياض ” وضمن منظومة ” الصحة ” تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في ” صحة الرياض ” أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة ٩٣٧، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات ، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.