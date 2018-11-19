التصنيع الوطنية: وظائف إدارية وهندسية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف إدارية وهندسية، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل، وينبع ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا واليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول ثاني- مستودع: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة، ومشرف- الحرائق والطوارئ (ينبع): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في ” هندسية مكافحة الحرائق، ومراقبة المخاطر ” ، وأخصائي ثالث- مهندس حلول (الجبيل): درجة البكالوريوس في ” تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة ” ، وأخصائي أول الرواتب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: