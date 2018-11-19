لن تصدق كم زاد عدد سكان مصر في دقيقتين فقط !

الإثنين 19
نوفمبر
الله يعين ,,
,, يحتاجون اسطوانات اكسجين للتنفس ,,
,, ولكن الحمد والشكر لله ، الهواء نعمة مجانيه ، هبة من الله ,,
اخوانا المصريين مسرفين جدآ بالطاقه من الافضل أن توقفوا الهدر 🍎🍏
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58714 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين ,,
,, يحتاجون اسطوانات اكسجين للتنفس ,,
,, ولكن الحمد والشكر لله ، الهواء نعمة مجانيه ، هبة من الله ,,
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوانا المصريين مسرفين جدآ بالطاقه من الافضل أن توقفوا الهدر 🍎🍏