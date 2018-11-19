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  3. لن تصدق كم زاد عدد سكان مصر في دقيقتين فقط !

لن تصدق كم زاد عدد سكان مصر في دقيقتين فقط !




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58714 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعين ,,

,, يحتاجون اسطوانات اكسجين للتنفس ,,

,, ولكن الحمد والشكر لله ، الهواء نعمة مجانيه ، هبة من الله ,,

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