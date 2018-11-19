بالفيديو.. محمد عبده يغني ” تبي سلمان ناظر في السماء ” أمام الملك
شارك فنان العرب، محمد عبده، اليوم الاثنين، في الحفل الذي نظَّمه أهالي تبوك لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.
وقدَّم الفنان محمد عده، أغنية وطنية أمام خادم الحرمين، تضمنت العديد من العبارات الوطنية منها : ” تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان.. وإنتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك. تبي سلمان؟ ناظر في السماء كأنك تبي سلمان.. تخيب إيديك ماطلته ولا طالوه أسلافك ” .
ووصل –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك وحضر حفل أهالي تبوك الذين تم تنظيمه بمناسبة زيارته وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان.. وإنتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك.
تبي سلمان؟ ناظر في السماء كانك تبي سلمان.. تخيب إيديك ماطلته ولا طالوه أسلافك.
🇸🇦💚#تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/WWndiMSjBB
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 19, 2018
محمد[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 2 ساعتين
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النمر المقنع[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 10 دقائق
خرف الرجل
يا الله نسأل حسن الخاتمة