بالفيديو.. محمد عبده يغني ” تبي سلمان ناظر في السماء ” أمام الملك

محمود البلوي(صدى):

شارك فنان العرب، محمد عبده، اليوم الاثنين، في الحفل الذي نظَّمه أهالي تبوك لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وقدَّم الفنان محمد عده، أغنية وطنية أمام خادم الحرمين، تضمنت العديد من العبارات الوطنية منها : ” تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان.. وإنتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك. تبي سلمان؟ ناظر في السماء كأنك تبي سلمان.. تخيب إيديك ماطلته ولا طالوه أسلافك ” .

ووصل –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك وحضر حفل أهالي تبوك الذين تم تنظيمه بمناسبة زيارته وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.