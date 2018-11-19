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بالفيديو.. محمد عبده يغني ” تبي سلمان ناظر في السماء ” أمام الملك

بالفيديو.. محمد عبده يغني ” تبي سلمان ناظر في السماء ” أمام الملك
محمود البلوي(صدى):

شارك فنان العرب، محمد عبده، اليوم الاثنين، في الحفل الذي نظَّمه أهالي تبوك لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وقدَّم الفنان محمد عده، أغنية وطنية أمام خادم الحرمين، تضمنت العديد من العبارات الوطنية منها : ” تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان.. وإنتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك. تبي سلمان؟ ناظر في السماء كأنك تبي سلمان.. تخيب إيديك ماطلته ولا طالوه أسلافك ” .

ووصل –حفظه الله-، مساء اليوم، إلى منطقة تبوك وحضر حفل أهالي تبوك الذين تم تنظيمه بمناسبة زيارته وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 10 دقائق

خرف الرجل
يا الله نسأل حسن الخاتمة

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