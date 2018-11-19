بالفيديو.. شاعران يلقيان القصائد احتفالًا بخادم الحرمين الشريفين في تبوك

محمود البلوي(صدى):

ألقى الشاعران مسلم العطوي، وغازي البلوي، قصيدتين، خلال حفل استقبال أهالي تبوك لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن شوارع وميادين منطقة تبوك تزينت ابتهاجًا بالزيارة الكريمة للملك، فيما أطلقت إمارة المنطقة الهوية الرسمية للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين بعد جولته الخارجية التي شملت حائل والقصيم.