بالفيديو.. شاعران يلقيان القصائد احتفالًا بخادم الحرمين الشريفين في تبوك
ألقى الشاعران مسلم العطوي، وغازي البلوي، قصيدتين، خلال حفل استقبال أهالي تبوك لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن شوارع وميادين منطقة تبوك تزينت ابتهاجًا بالزيارة الكريمة للملك، فيما أطلقت إمارة المنطقة الهوية الرسمية للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين بعد جولته الخارجية التي شملت حائل والقصيم.
فيديو | قصيدة الشاعر مسلم العطوي خلال حفل استقبال أهالي #تبوك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين #الإخبارية #تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/2iWvnBXqoQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2018
فيديو | قصيدة الشاعر غازي البلوي خلال حفل استقبال أهالي #تبوك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين #الإخبارية #تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/cY1FtwyUrU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2018
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